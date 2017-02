FC Brasov este una dintre pretendentele la promovarea in Liga 1. Fotmatia ardeleana ocupa, inaintea reluarii sezonului, locul 3, loc de baraj, in Liga 2, la 7 puncte in spatele liderului Juventus si la doar unul in urma UTA-ei. In acest sens, FC Brasov si-a intarit lotul cu fotbalisti de la Steaua si Dinamo, iar la nivel de banca tehnica a reusit sa-l readuca pe Florentin Petre, care a a mai ocupat aceasta functie in 2014.



„Chitosca si Enceanu sunt ai nostri pana pe 30 iunie. L-am luat de la Dinamo si pe Moldoveanu, dar Manloe s-a intors la Dinamo. Mamele a avut niste pretentii pe care nu am putut sa le onoram. A revenit Florentin Petre, maine va semna contractul pentru postul de antrenor secund. Ne dorim sa promovam, alta sansa n-avem, ca sa nu punem lacatul …

Aducerea celor doi fotbalisti nu are legatura cu banii pe care ii mai are de dat Steaua pentru Chipciu. Domnul Becali ne-a promis ca o sa ne vireze o noua transa si avem incredre in el.

Sunt convins ca pentru aceasta parte a doua a sezonului vom avea parte de mai multi suporteri als tadion. Pana joi se vor mai achita niste transe catre jucatori, le-am promis si voi face totul sa ma tin de cuvant.„, a declarat Vasile Dochita, in cadrul emisunii „Trafic sport”.