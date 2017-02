Braila va gazdui, in perioada 13-22 martie, Campionatul European de box U-22, o premiera pentru tara noastra. In acest sens, orasul de la malul Dunarii a organizat, in weekendul recent incheiat, 18-19 februarie, un campionat national pentru aceeasi categorie. Despre aceste doua competii ne-a vorbit chiar presedintele FR Box, Vasile Catea.



„Am incheiat saptamana trecuta un Campionat National U-22, un preambul a CE de tineret U-22, care va avea loc la Braila, in perioada 13-22 martie. Au participat in jur de 60 de tineri, o cifra cat de cat multumitoare, pentru ca au venit cei mai buni. Sper sa avem o participare cat mai onoranta, mai exact sa auzim imnul national, pentru ca anul acesta avem un calendar foarte incarcat, cu competitii high class.

Pentru CE avem deja inscrisi 160 de sportivi si 86 de oficiali, iar timpul de inscriere este pana la 1 martie.

Din pacate, greu ne descurcam financiar la federatie. Avem promisiune ca se vor gasi solutii pentru a primi bani de la noul buget. Datoria noastra catre MTS nu este una culpabila, este aparuta in urma unei greseli de management.”, a declarat Vasile Catea, in cadrul emisunii „Trafic sport”.

La aceste Campionate Europene vor participa sportivi cu varsta cuprinsa intre 18 si 22 de ani, care vor boxa dupa regulile AIBA pentru seniori, fara casti de protectie.