Sorin Cartu a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre meciul dintre Craiova si Steaua, incheiat cu victoria ros-albastrilor, dar si despre celelalte echipe din Liga I.

„Ei se concentreaza, dar si Steaua la meciurile cu Craiova se concentreaza altfel. E o chestie de orgoliu. E un moment bun al CSU, si pozitia in clasament, si jocul, aduc suporterii la stadion. E si mirajul asta al cupelor europene si lumea vine langa echipa.

Eu cred ca Astra si Dinamo vor lua toate punctele pana la finalul campionatului. Viitorul asteapta greselile adversarilor. Eu zic ca cine are rabdare cu ei, poate sa ii invinga.

Daca Dinamo nu bate in seara asta, e clar ca nu va intra in play-off. Eu cred ca Gaz Metan nu va pierde cu Steaua. Intre Dinamo si Astra vor fi probleme in a se alege una pentru play-off.

Dinamo e o trambulina pentru multi, pentru alte contracte. Contra s-ar putea sa ramana si in sezonul urmator daca intra in play-off. „, a declarat Sorin Cartu, in cadrul emisiunii Executii in direct.