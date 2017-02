Liga a 2-a inca nu si-a reluat partea a doua a sezonului, dar in acest weekend va reporni la drum, insa fara o echipa, care a decis sa se retraga, oficial, din actualul sezon. Este vorba despre Unirea Tarlungeni, mutata din vara la Stefanesti, conform unei declaratii, in exclusivitate pentru Sport Total FM, venita din partea lui Florin Chivulete, cel care a ocupat functia de manager sportiv.



„Unirea va depune maine (n.r – marti, 21 februarie) o adresa la FRF prin care va aduce la cunostinta retragerea echipei de seniori din Liga 2. Din pacate, primaria nu a gasit solutii sa sprijine clubul, dar patronul, domnul Gheorghe Serban, a dorit sa continue cu juniorii republicani. Nu am vrut sa fim a doua Soimii Pancota si s-a decis, in cele din urma, sa se renunte la lupta. Grupele de juniori vor continua sa joace pana la finalul acestui sezon.

Echipa are dreptul sa se inscrie in editia viitoare a Ligii a 3-a, probabil sub numele de Unirea Stefanesti.„, a declarat Florin Chivulete, in cadrul emisunii „Trafic sport”.

Unirea Tarlungeni este a treia echipa din Liga a II-a care a decis sa se retraga in acest sezon, dupa disputarea a 21 de etepe, decizie identica cu cea luata de catre echipele Soimii Pancota si ACS Berceni, care s-au retras inca din tur.

Cum Unirea Tarlungeni a apucat sa joace in returul Ligii a 2-a, adversarele pe care urma sa le intalneasca in restul meciurilor ramase de disputat in acest sezon vor castiga la „masa verde”, 3-0.