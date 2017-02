Cozmin Gusa, noul presedinte al Federatiei Romane de Judo. Reactia oficialului

Cozmin Gusa a devenit noul presedinte al Fedratiei Romana de Judo. El a castigat cu 121 de voturi din 143 posibile, informeaza MEDIAFAX.



„E un rezultat care ma onoreaza si care ma obliga pentru a repune judoul romanesc pe firmamentul sportului mondial. Scopul meu e ca in cel mult un an FRJ sa fie cel mai bine organizat for sportiv din Romania si cel mai bine finantat din fonduri private„, a spus Gusa pentru ProSport.

Alegerile la Fedratia Romana de Judo s-au desfasurat luni, de la ora 14.00, la sediul COSR (langa Arcul de Triumf), in prezenta a 150 de delegati ai cluburilor de judo din tara. Pentru functia de presedinte au candidat Cozmin Gusa si Nicolae Trasca.

Cozmin Gusa, in varsta de 46 de ani, a activat in politica din 2001. A fost pe rand secretar general al Partidului Social Democrat, membru in Biroul Permanent al Partidului Democrat, director de campanie al lui Traian Basescu si deputat independent. in 2004, Cozmin Gusa a fost ales deputat in Bucuresti pe listele Aliantei Dreptate si Adevar PNL-PD. La nivel de studii, este absolvent al Facultatii de Fizica din Cluj-Napoca si a studiat management in mass-media in SUA, precum si economie internationala la Ecole Nationale d’Administration Paris.