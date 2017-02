Cosmin Contra a debutat cu o victorie pe banca lui Dinamo, 1-0 cu FC Botosani, rezultat care mentine echipa din „Stefan cel Mare” in cursa pentru un loc in play-off-ul Ligii 1, dar are cele mai mici sanse. Tehnicianul a sustinut ca nu se astepta la un pressing atat de ridicat din partea adversarilor, acesta fiind motivul pentru care prima repriza a apartinut oaspetilor. La pauza a decis sa schimbe sistemul de joc, echipa s-a slabit in aparare, ocaziile mari au apartinut tot oaspetilor, dar cei care au marcat au fost elevii sai, prin Hanca.



„A fost o tensiune mare inainte de meci. S-a vazut in prima parte ca ultimele doua infrangeri le-a facut rau jucatorilor. Nu m-am asteptat la pressing-ul atat de sus al echipei lui Leo Grozavu. A doua repriza am schimbat sistemul si am fost mai ofensivi, pentru ca asta le-am spus jucatorilor, ca nu au nimic de pierdut. Am echilibrat meciul, ne-am desfacut putin in aparare, au aparut ocazii si din partea lor, dar noi am inscris pana la urma si am castigat pe merit. Sper sa-i linisteasca pe jucatori aceasta victorie.

Sambata ne asteapta o alta finala si avem mult de munca. Sper sa nu facem aceleasi greseli cu Craiova, ca va fi mai greu si nu stiu daca vom mai scapa.

Nu numai Hanca merita o masa, ca sunt nou venit, ci toti baietii se vor bucura de acest moment. Ii dedic victoria si lui nea Ando, e si victoria lui.

Il astept pe Cerniauskas, asa este, cunoaste foarte bine ce este aici, cunoaste lotul, staff-ul si era cea mai buna alegere la acest moment.

Daca vom castiga si celelalte doua meciuri ramase vom fi in play-off!„, a declarat Cosmin Contra, la microfonul Dolce Sport.