Concordia Chiajna a disputat duminica, la Severin, partida din etapa cu numarul 24 a Ligii I, impotriva formatiei Pandurii Targu Jiu.

Ilfovenii au obtinut cele trei puncte in urma victoriei cu scorul de 1-0 de la Severin, Raul Costin fiind cel care a reusit sa marcheze pentru Concordia, in minutul 41.

Astfel, Concordia stationeaza pe locul 11 in clasamentul Ligii I, avand 24 de puncte, si se distanteaza de zona retrogradabila, lasandu-le in urma pe Pandurii (19 puncte), Poli Timisoara (10 puncte) si ASA Targu Mures (10 puncte).

Dan Alexa, antrenorul formatiei ilfovene, a vorbit despre aceasta partida, marturisind ca si conditiile de la Chiajna favorizeaza rezultatele.

“Era un derby la retrogradare, am obtinut trei puncte de aur. Am obtinut 7 puncte in ultimele 3 meciuri, suntem pe drumul cel bun. imi felicit jucatorii. A fost meciul cu numarul 200 in Liga I pentru Chiajna, cu atat mai mult ne bucuram pentru aceasta victorie. Este liniste la Chiajna, avem conditii exceptionale, restantele salariale sunt mici, totul merge bine, iar asta se vede in jocul echipei”, a declarat Dan Alexa.

Raul Costin, marcatorul unicului gol al partidei, a marturisit ca noul antrenor Dan Alexa a adus stabilitate in cadrul echipei.

“Suntem fericiti pentru aceasta victorie, era foarte important pentru noi sa castigam. Sper sa adunam macar 4 puncte din urmatoarele doua meciuri. Am urmarit sa mentinem avansul fata de Pandurii. Mergem cu incredere in continuare. Dan Alexa a adus stabilitate la echipa si merge in fiecare meci la victorie”, a declarat si Raul Costin, potrivit Dolce Sport.