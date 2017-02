Campion cu CFR Cluj in 2010, Andrea Mandorlini este noul antrenor al echipei Genoa

Italianul Andrea Mandorlini, fost campion cu CFR Cluj in 2010, a fost prezentat azi la Genoa.



In varsta de 56 de ani, Mandorlini a preluat echipa dupa ce Ivan Jurici a plecat lasand echipa pe locul 16 din Serie A. Fostul tehncian din Gruia a fost deja prezentat la formatia din norul Italiei, dupa ce a semnat un contract pana in vara lui 2018.

Mandorlini a antrenat de-a lungul carierei la Triestina, Spezia, Vicenza, Atlanta, Bologna, Padova, Siena, Sassuolo, CFR Cluj si Hellas Verona.

Are 3 trofee in cariera, campionatul, Cupa Romaniei si Supercupa Romaniei, toate castigate cu CFR Cluj in 2010.