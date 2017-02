Calin Gavrus este noul presedinte al Federatiei Romane de Polo

Calin Gavrus a fost ales presedinte al Federatiei Romane de Polo. Calin Gavrus a fost ales, luni, in functia de presedinte al Federatiei Romane de Polo pe apa (FRP), la Adunarea Generala de alegeri a forului national, desfasurata la sediul Ministerului Tineretului si Sportului.



Gavrus a primit 20 de voturi, fata de 16 ale contracandidatului sau Bogdan Giambasu, din totalul de 37 de voturi exprimate (un vot a fost anulat). Calin Gavrus ii succede in functie lui Liviu Raducanu, care nu a mai candidat pentru un nou mandat.

Calin Gavrus (49 de ani) a fost campion national cu formatia Dinamo de patru ori. El s-a retras din activitate in 1998, a lucrat cativa ani ca politist, iar ulterior a fost jurist in cadrul unei multinationale. El a mai candidat la presedintia FR de Polo si in 2014, cand a pierdut in fata contracandidatul sau de atunci, Liviu Raducanu.