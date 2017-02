Branescu va fi operat si nu va mai juca in acest sezon! Dinamo vrea sa-l readuca pe Cerniauskas

UPDATE / Goalkeeperul de 27 de ani este asteptat in aceasta noapte in România, pentru ca maine sa faca vizita medicala.

„Eu tin legatura tot timpul cu oamenii de la Dinamo. Daca cei de la club o sa ma vrea si ma vor chema, voi merge cu mare drag. Acum imi caut echipa. Sunt liber de contract si pot sa semnez cu oricine vreau„, a spus Cerniauskas pentru gsp.ro.

Accidentat la meciul cu Viitorul, portarul titular al lui Dinamo, Laurentiu Branescu, va fi operat la menisc si are sanse minime de a mai juca pana la vara. Pentru a acoperi postul, dinamovistii s-au orientat spre lituanianul Cerniauskas. Fost jucator al ‘cainilor’ sezonul trecut, Cerniauskas a plecat in vara la Ermis Aradippou, in Cipru, insa nu a prins decat doua meciuri tot sezonul.

Digisport anunta ca Cerniauskas, care a mai jucat in Romania pentru FC Vaslui, va semna chiar marti cu Dinamo.

In acest moment, numarul 2 pentru poarta lui Dinamo este Iustin Popescu (23 de ani).