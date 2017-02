Nana Falemi a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre preluarea functiei de antrenor in cadrul Clubului Sportiv al Armatei.

„Astept un raspuns din partea lui Marius Lacatus. Noi am discutat in cateva randuri si urmeaza sa ne mai intalnim. Eu sunt pregatit pentru postura asta si imi doresc sa lucrez la Steaua si sa lucrez cu Marius Lacatus. Ar fi o onoare pentru mine. Imi place meseria de antrenor, iar sa lucrez cu o legenda ar adauga si mai multa placere.

Vrem sa aducem jucatori care au terminat junioratul si pe acest fond sa aducem si 5-6 jucatori cu experienta, deci jucatori tineri si un nucleu de jucatori mai experimentati.

Vrem sa marim numarul de grupe, sa aducem si antrenori tineri care sa lucreze cu gloriile clubului si sa facem o baza de selectie mai mare pentru grupa de seniori.

La nivel declarativ, bugetul va fi asigurat de minister, dar trebuie sa avem o garantie ca lucrurile nu se vor schimba.

Eu am crescut in Ghencea si sunt legat afectiv de acest loc. Sunt antrenor aflat la inceput de drum si vreau sa imi pun cunostintele in practica, sa ajut clubul Steaua sa se dezvolte. Vreau sa arat ca ceea ce am invatat in anii astia poate sa produca un lucru bun.

Am un mare respect pentru Gigi Becali, am fost si antrenor la juniori la echipa lui si ii doresc mult succes, dar in acelasi timp imi doresc mie mult succes la noua echipa. Chestiunile juridice nu ma privesc pe mine. Oamenii care sunt suparati, sunt suparati degeaba.”, a declarat Nana Falemi, in cadrul emisiunii Executii in direct.

ASCULTA INTEGRAL

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.