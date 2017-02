Atletii Marius Dumitrache si Elena Panturoiu castiga Cupa de Cristal!

Editia din acest an a Nationalelor de atletism indoor desfasurate la sala de la CSNB s-a incheiat duminica seara cu premierea noilor campioni si ai autorilor celor mai bune performante conform tabelei internationale de punctaj. Au primit Cupa de Cristal Elena Andreea Pantutoiu-LPS Campulung Muscel-CSM Onesti, 1130 puncte pentru saritura de 14,12 metri de la triplu si Marius Dumitrache-CSM Bucuresti, 1108 puncte, echivalente cu 2,22 metri la saritura in inaltime.

Rezultatele inregistrate, care ar fi trebuit sa ofere antrenorilor solutii in vederea definitivarii lotului pentru Europenele indoor de luna viitoare, n-au fost edificatoare. Am retinut dublele victorii obtinute de Ancuta Bobocel-CSU Craiova, la 1500 metri, timp 4:23,01 si 3000 metri, 9:10,09 si Angela Morosanu-CSM Bucuresti, 7,49 la 60 metri si 6,56 metri la saritura in lungime, proba la care n-a mai concurat pana acum. Mentionam si succesele unor favoriti ca Andrei Gag-CSM Arad–CSM Suceava, 19,39 la aruncarea greutatii, Adrian Vasile-CSM Bucuresti-Rapid, 7,70 metri la saritura in lungime, Lenuta Burueana-Ceahlaul Piatra Neamt, 15,58 la aruncarea greutatii, Bianca Razor-CSA Steaua, 54,38 la 400 metri, Florina Pierdevara-CSA Steaua, 2:05,24 la 800 metri. S-a inregistrat si o mare surpriza la triplusalt: clasarea pe locul secund a lui Marian Oprea, trecut la CSM Bucuresti, 15,94, metri, dupa tanarul Cristi Boboc-Farul Constanta, 16,16.

Ceilalti campioni:

Masculin

Dorin Rusu-CSM Dorna, 3:49,77 la 1500 metri

Petre Rezmives-CSM Ploiesti, 6,69 la 60 metri

Cristian Radu-CSM Ploiesti-Farul Constanta, 48,65 la 400 metri

Razvan Deliu-SCM Deva, 4,90 la prajina

Valentin Voicu-CSA Steaua, 1:52,02 la 800 metri

Cosmin Dumitrache-CSM Bucuresti-Rapid, 7,96 la 60 metri garduri

Dorin Rusu-CSM Dorna, 8:14,52 la 3000 metri

Feminin

Anamaria Nesteriuc-CSA Steaua, 8,21 la 60 metri

Georgiana Muscalu-Rapid-CSU Pitesti, 1,78 la saritura in inaltime