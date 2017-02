Selectionata Sudului, victorioasa in All Star Game-ul baschetului masculin, la Sibiu

Selectionata Sudului a invins reprezentativa Nordului cu scorul de 119-109 (28-21, 30-36, 33-29, 28-23), sambata, in Sala Sporturilor ”Transilvania” din Sibiu, in meciul celor mai buni jucatori din Liga Nationala de baschet masculin – All Star Game.



‘Sudistii” au terminat in avantaj primul sfert, cu 28-21, dar selectionata Nordului, cu jucatori de la campioana (CSM CSU Oradea), vicecampioana (BC Mures) si liderul la zi (U-BT Cluj), a revenit in sfertul al doilea si s-a apropiat pe tabela, 58-57. Selectionata Sudului a controlat a doua parte a meciului si s-a impus la o diferenta de zece puncte, 119-109.

Americanul Jamar Abrams a fost cel mai bun om de pe teren, cu un ”double-double”, cu 35 puncte si 14 recuperari.

Kevin Hardy, jucatorul formatiei CSU Sibiu, a castigat concursul de slam dunk.

Martin Zeno, de la CSM CSU Oradea, a anuntat ca nu poate participa la spectacolul stelelor, fiind inlocuit cu urmatorul jucator strain la numar de voturi, Igor Mijajlovic (CSU Sibiu).

Au evoluat echipele:

Sud: Cameron Long (Steaua CSM Eximbank) 12 puncte, 1 recuperare, 2 pase decisive, Octavian Popa-Calota (BC SCM Timisoara) 2 p, 4 rec, 5 pd, Mihai Paul (Steaua CSM Eximbank) 1 rec, 3 pd, Marius Runkauskas (Steaua CSM Eximbank) 3 p, 2 rec, 1 pd, Darius Hargrove (SCM U Craiova) 3 rec, 3 pd, Marko Sutalo (Dinamo) 6 p, 1 pd, Adrian Gutoaia (Phoenix Galati) 2 p, 2 rec, 1 pd, Jamal Abrams (SCM U Craiova) 35 p, 14 rec, 2 pd, Iulian Orbeanu (Dinamo) 5 p, 1 rec, Vincent Hunter (BCM U Pitesti) 29 p, 6 rec, 1 pd, Catalin Baciu (Steaua CSM Eximbank) 22 p, 8 rec, Ionut Dragusin (BC SCM Timisoara) 3 p, 2 pd. Antrenori: Claudiu Fometescu (Steaua CSM Eximbank), Hristu sapera (BCM U Pitesti).

Nord: Goran Martinic (BC Mures Tg. Mures) 3 p, 3 rec, 2 pd, Filip Adamovic (U-Banca Transilvania Cluj-Napoca) 2 pd, Andrei Mandache (CSM CSU Oradea) 11 p, 8 re,c 2 pd, Kyndall Dykes (U-BT Cluj-Napoca) 29 p, 5 rec, 7 pd, Kevin Hardy (BC CSU Sibiu) 23 p, 4 rec, 3 pd, Rolland Torok (U-BT Cluj-Napoca) 8 p, Vlad Moldoveanu (U-BT Cluj-Napoca) 3 p, 3 rec, 1 pd, Titus Nicoara (CSM CSU Oradea) 2 p, 2 rec, 1 pd, Bogdan Popescu (BC CSU Sibiu) 8 p, 4 rec, 2 pd, Laszlo Lazar (BC Mures) 7 p, 1 pd, Ousmanne Barro (U-BT Cluj-Napoca) 6 p, Igor Mijajlovic (BC CSU Sibiu) 9 p, 3 rec, 5 pd. Antrenori: Cristian Achim (CSM CSU Oradea), Mihai Silvasan (U-BT Cluj-Napoca).

Printre surprizele pregatite de organizatori a fost si o tombola in care au fost oferite cinci invitatii din pachetul ”Follow my team” la FIBA Eurobasket 2017, bilete la toate meciurile nationalei masculine a Romaniei din cadrul Grupei C, de la Cluj-Napoca.

AGERPRES