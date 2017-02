LIVETEXT / Astra Giurgiu – FC Viitorul, de la ora 20:00. Campioana are nevoie de victorie pentru a mai spera la play-off

Campioana Astra joaca pe teren propriu, in aceasta seara, de la ora 20:00, impotriva liderului Viitorul un meci decisiv pentru calificarea in play-off. Partida va fi transmisa in direct pe Digi Sport, Dolce Sport si LIVETEXT pe www.SPTF.ro.



Cu o victorie, campioana Romaniei ii poate lua ultimul loc din play-off lui Dinamo. Echipa lui Sumudica mai are patru meciuri de jucat in sezonul regulat, dupa ce intalnirea cu CSM Poli Iasi a fost amanata din cauza vremii. De partea cealalta, liderul Viitorul n-a mai pierdut din noiembrie, perioada in care a adunat 22 de puncte din 24 posibile.

Echipele de start:

ASTRA Silviu Lung jr. – Belu, Oros, Fabricio, J. Morais – Boubacar, Săpunaru – Al. Ioniță II, Budescu, Teixeira – D. Niculae

Rezerve: Ivanov, Lovin, D. Florea, Pițian, Takayuki, Nicoară, Buș

Antrenor: Marius Șumudică

VIITORUL: Râmniceanu – Benzar, Țâru, Boli, Cr. Ganea – Purece, Nedelcu, Roșu – Iancu, Morar, Chițu

Rezerve: Buzbuchi, Vâna, Fl. Coman, Dumitrescu, Hodorogea, Casap, Mladen

Antrenor: Gheorghe Hagi