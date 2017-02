Lille a anuntat ca noul antrenor al echipei va fi Marcelo Bielsa!

Clubul francez Lille a anuntat, prin intermediul site-ului oficial, ca a ajuns la un acord cu tehnicianul argentinian Marcelo Bielsa, in varsta de 61 de ani, care va prelua echipa din nordul Frantei incepand cu 1 iulie, durata contractului fiind de doi ani.



„Marcelo Bielsa este, fara indoiala, unul dintre cei mai respectati si influenti antrenori din lume. Noi am considerat dintotdeauna ca Bielsa este antrenorul care se pliaza cel mai bine pe filosofia si profesionalismul clubului nostru„, a declarat Marc Ingla, directorul general al clubului francez.

Dupa 26 de meciuri jucate in acest sezon, Lille ocupa pozitia a 14-a in clasamentul din Ligue 1. Cu 29 de puncte acumulate pana acum, Lille este la doar patru lungimi de Caen, prima formatie cu emotii din subsolul clasamentului.

Marcelo Bielsa si-a inceput cariera de antrenor in 1990 la Newell’s Old Boys. A trecut apoi pe Atlas, Club America, Velez Sarsfield, Espanyol, nationala Argentinei, nationala statului Chile, Athletic Bilbao si Marseille. Cu Lazio a semnat pe 6 iulie 2016, dar si-a dat demisia dupa doar doua zile acuzand neintelegeri cu oamenii din conducerea clubului italian. Lazio l-a dat in judecata si a cerut despagubiri in cuantum de 50 de milioane de euro.