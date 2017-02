Liga a 2-a se va relua weekendul viitor. Doar 16 echipe au mai ramas in joc! Programul primei etape din 2017 si ce meciuri se vor vedea la TV

Campionatul din esalonul secund se va relua in ultimul weekend din luna februarie, insa cu mai putine cluburi fata de cum a inceput sezonul. CSM Ramnicu Valcea si Unirea Tarlungeni vor au ramas fara echipele de seniori, astfel ca doar 16 cluburi vor mai activa in actuala editie. Cu acestea doua, plus Soimii Pancota si ACS Berceni, retrase in prima parte, din Liga 2 va mai retrograda o singura echipa.



„16 cluburi am ramas, fara Tarlungeni si Valcea. Cu Valcea am avut o discutie si mi-a confirmat faptul ca retrage echipa de seniori si vor participa in continuare la nivel de juniori A si B. Iar cei de la Tarlungeni mi-au confirmat ca varianta pe care au avut-o in vedere privind salvarea situatiei pe care o traverseaza clubul a cazut in ultima clipa si in acest moment se afla in imposibilitatea de a continua. Nu stiu cine, dar mi-au spus ca ar fi fost o varianta care ar fi resuscitat clubul. in alte parti nu sunt probleme deocamdata si sper nici sa nu mai fie. Am avut discutii cu fiecare club in parte si mi-au confirmat prezenta„, a declarat, pentru Liga2.ro, Auras Brasoveanu, unul dintre cei doi reprezentanti ai echipelor din Liga 2 in Comitetul Executiv al FRF.

Cum CSM Ramnicu Valcea si Unirea Tarlungeni au apucat sa joace in returul Ligii 2, adversarele acestor doua echipe din restul meciurilor ramase de disputat in acest sezon vor castiga la „masa verde”, 3-0.

Prima etapa din 2017 se va desfasura pe durata a trei zile, incepand de vineri, 24 februarie, pana duminica, 26 februarie. Doar sase meciuri se vor mai disputa, trei dintre acestea urmand a fi televizate. Vineri, in nocturna, CS Mioveni primeste vizita Dunarii Calarasi, sambata, de la ora 12:30, se joaca derby-ul FC Brasov – Olimpia Satu Mare, iar duminica, de la ora 11:00, va avea loc partida dintre Dacia Unirea Braila si UTA Batrana Doamna. In rest, meciurile netelevizate, cele de la Clinceni, Sanmartin si Suceava, vor avea loc sambata, de la ora 11:00.

Programul etapei a 22-a:

24 februarie, ora 18:00

CS Mioveni – Dunarea Calarasi

25 februarie, ora 11:00

FC Academica Clinceni – CS Afumati

Luceafarul Oradea – Sepsi OSK Sfantu Gheorghe

Foresta Suceava – ASU Politehnica Timisoara

25 februarie, ora 12:30

FC Brasov – Olimpia Satu Mare

26 februarie, ora 11:00

Dacia Unirea Braila – UTA Batrana Doamna

Metalul Resita – Unirea Tarlungeni 3-0. Nu se disputa

CSM Ramnicu Valcea – CS Balotesti 0-3. Nu se disputa.

Juventus Bucuresti sta, deoarece Soimii Pancota a fost exclusa in tur.

Chindia Targoviste sta, deoarece ACS Berceni s-a retras in tur.