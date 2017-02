Koralina Pliskova a castigat turneul WTA de la Doha si s-a distantat de Simona Halep in clasamentul mondial!

Cap de serie numarul doi, Karolina Pliskova a castigat turneul „Premier” de la Doha, sambata, dupa ce a invins-o in finala pe Caroline Wozniacki (Danemarca – locul 18 WTA).



Finala a durat o ora si 20 de minute, Karolina castigand in minimum de seturi, scor 6-3, 6-4. Este prima victorie a Karolinei in meciurile directe cu Wozniacki, daneza conducand in acest moment cu 3-1.

Pentru succesul de la Doha, Karolina va primi 470 de puncte WTA si un cec in valoare de 132.740 de dolari.