Fostul mare fotbalist al Romaniei, Ion „Lita” Dumitru, care a petrecut 8 ani din cariera in Ghencea, are o mare suparare.



„Imi pare foarte rau ca am jucat la Steaua! As indemna toata lumea sa nu mai joace la Steaua. Am jucat 8 ani acolo si am primit 75 de lei. Asta e pensia mea de la Steaua”, s-a vaitat Lita Dumitru, la Digi Sport.

„Apropo de clubul asta care se bate pe sigla, de domnul Talpan… in viata lor sa nu se mai duca la Steaua daca se mai intampla asa ceva (n.r daca echipa va fi preluata din nou de Armata)”, a mai declarat Lita Dumitru la TV Digi Sport.

Ion Lita Dumitru a jucat la Steaua in perioada 1972-1980, timp in care a luat doua titluri de campion, in 1976 si in 1978.

A strâns 213 meciuri si 47 de goluri, in campionat, pentru Steaua, iar in echipa nationala a jucat de 57 de ori si a marcat 12 goluri.