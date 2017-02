Invinsa la Giurgiu, scor 1-0, Viitorul se mentine lider, dar Steaua s-a apropiat la trei puncte. Gica Hagi s-a aratat extrem de dezamagit si si-a criticat proprii jucatori pe care i-a acuzat de aroganta.



„Trebuie sa uitam de acest meci, trebuie sa vorbim foarte putin, pentru ca nu am existat pe teren. Trebuie sa stam cu picioarele pe pamant. A fost un joc foarte slab din partea noastra. In aceasta seara, din pacate, am picat testul, nu am jucat nimic.

Nu m-a surprins Șumudica cu cei trei fundasi, m-a surprins echipa mea. Nu stiu daca ai mei mai au chef de fotbal, nu stiu daca mai vor sa joace fotbal. Am fost slabi si atat„ a spus Gica Hagi la Dolce Sport.