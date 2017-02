Cosmin Contra a fost prezentat oficial la Dinamo in cadrul unei conferinte de presa. Fostul fundas dreapta va debuta pe banca ros-albilor luni, impotriva Botosaniului, de la 20:30.



„Nu am vrut sa fac mai devreme vreo prezentare, pentru ca am venit sa muncesc si vreau o prezentare scurta. E o provocare pentru mine, imi plac provocarile. E una dificila aceasta. Am incredere in mine, am incredere in jucatori. Cred ca Dinamo are o echipa buna si poate sa-si indeplineasca obiectivele. Avem nevoie de o victorie cu Botosani. Eu am incercat sa le readuc increderea jucatorilor. I-am gasit abatuti, asta si pentru ca a plecat un antrenor care a stat cu ei aproape un an. Au fost afectati de plecarea lui nea Ando si cred ca vor sa faca un meci buni si pentru nea Ando.

Botosani are o echipa cu jucatori experimentati si un antrenor foarte bun.

Am spus ca sunt aici pana in vara, dar am spus asta pentru a nu fi o presiune in plus. Pentru urmatorul sezon vor fi alte discutii, dar am o intelegere pentru a continua daca obiectivele se vor indeplini„, a declarat Contra.

„Eu cunosc multa lume de aici, din club. stiu ce inseamna Dinamo. Sunt convins ca putem reda spiritul acela de care Dinamo are nevoie. Avem sanse matematice sa intram in play-off.

Nu am avut timp sa stabilim capitanii. Voi discuta cu staff-ul si vom stabili. Probabil ca daca nu vor aparea accidentari grave nu vom mai face transferuri.

Pentru Rivaldinho nu va fi usor sa se adapteze la Dinamo. Danciu mi-a povestit ca in primele zile a avut degeraturi la picioare. Speram sa fie pregatit cat mai curand si sa-l putem folosi„, a mai spus Contra.