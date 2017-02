Chipciu, pasa de gol in victoria lui Anderlecht la Oostende. Stanciu, doar rezerva. VIDEO

Anderlecht Bruxelles a castigat, duminica, in deplasare, la Oostende, scor 4-1, iar romanul Alex Chipciu a oferit o pasa de gol la prima reusita a meciului.



Chipciu s-a dovedit util de foarte devreme, cand i-a pasat decisiv lui Hanni pentru 1-0 (in minutul 2), romanul fiind titular si integralist pentru formatia belgiana.

Din pacate, Nicolae Stanciu a ramas din nou pe banca de rezerve, pentru al doilea meci la rand in Jupiler League, chiar daca joi seara a oferit 2 pase de gol in victoria cu 2-0 in fata lui Zenit, in Europa League.

Tielemans a marcat in minutele 67 si 69, dupa ce gazdele egalasera in minutul 24 din penalty. Golul de 4-1 a fost marcat de Teodorczyk, in minutul 90+1.

Dupa aceasta victorie, Anderlecht a egalat-o din nou pe Club Brugge in fruntea clasamentului, ambele grupari avand 55 de puncte. Pe locul 3 este Zulte Waregem cu 50 de puncte.