Fundasul central al Stelei a provocat doua penalty-uri in prima repriza, iar in partea a doua s-a accidentat grav la deget.



„Nu am ce sa-mi reprosez, se intampla. Bine ca am castigat. N-am facut in viata mea pana acum doua penaltyuri intr-un meci. Dar Dumnezeu ne-a ajutat si am castigat”, a spus Tamas.

„Mi-am rupt degetul. O sa fac o radiografie, sa vad ce s-a intamplat”, a mai spus stopperul.

FC Steaua a castigat la limita, scor 2-1, meciul disputat in deplasare, la Turnu Severin, impotriva celor de la CSU Craiova. Partida a facut parte din etapa cu numarul XXIV din Liga 1 la fotbal.



Golurile castigatorilor au fost marcate de Pintilii ’24 si Enache ’79, in timp ce pentru olteni a inscris Zlatinski (’34 – penalti). Zlatinski (’12) a ratat o lovitura de la 11 metri.

In urma acestei victorii, FC Steaua s-a apropiat la trei puncte de liderul FC Viitorul (echipa pregatita de Gheorghe Hagi are si un meci mai putin disputat).