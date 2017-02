Gigi Becali, patronul Stelei, a vorbit despre victoria cu CSU Craiova, dar si despre faptul ca Denis Alibec a fost ales sa fie, in premiera, capitanul echipei.



„A fost o victorie importanta, avand in vedere situatia din clasament. Nu ne permiteam alt rezultat. Trebuia sa castigam. Este important ca ne-am distantat de CSU la 5 puncte si ca ne-am apropiat de Viitorul. Este o victorie valoroasa si necesara. As zice ca foarte mult mi-a placut De Amorim. Mi-a placut si Alibec, care a muncit foarte mult„, a spus Becali pentru GSP.RO.

…despre Alibec: „Am spus de acum doua saptamani ca Alibec e capitan. L-am facut capitan pentru ca este cel mai bun. Cel mai bun jucator trebuie sa fie capitanul echipei, nu cel mai in varsta sau cel mai vechi„.

…despre Gnohere: „A ramas pe bara pentru ca asa a vrut antrenorul. Nu a pierdut lupta cu Alibec. El nu e 100% refacut. Cand va fi, o sa joace. Daca era refacut, jucau si el si Alibec. Cat de curand o sa ii vedeti pe amandoi„.

…despre Balasa: „Nu este inca refacut 100%. Eu nu am fost la antrenamente, dar si MM si Reghe spun ca va fi un jucator de baza pentru noi si ca va fi un superjucator. Eu vad ce spun ei. Antrenorul spune ca are calitati, ca e tanar, ca e bun. inca nu e intrat in forma. Asta e problema„.