In cadrul conferintei oficiale in care a fost prezentat noul antrenor al lui Dinamo, Cosmin Contra, managerul general al clubului din „Stefan cel Mare”, Adrian Mutu, a spus ca nu el a avut ultimul cuvant in aducerea tehnicianului si ca o decizie in acest sens a fost luata de catre toti conducatorii echipei ”ros-albe”.



„Brilianul” a mai spus ca Ioan Andone nu este singurul vinovat pentru rezultatele nefaste pe care le-a inregistrat echipa, dar ca ”antrenorul mereu plateste”. ”Briliantul” spera totusi ca aducerea lui Cosmin Contra pe banca tehnica a ”cainilor” sa asigure echipei clasarea pe un loc de play-off.”

„Ca intotdeauna, antrenorul, in astfel de situatii, este cel care plateste. Este pacat ca pentru nea Ando s-a intamplat acest lucru si ne pare rau. Viata merge inainte si speram ca rezultatele sa fie mult mai bune.

De aceea, maine va fi un meci important pe Arena Nationala si facem un apel la fani sa vina alaturi de echipa, sa o sustina si sa avem parte de o victorie.

Noi sustinem antrenorul pana la sfarsit, din pacate, in urma unor rezultate mai nefaste pentru noi si se vede in clasament, antrenorul plateste.

Avem si noi restul partea noastra de vina, incercam ca pe viitor sa nu mai facem aceste greseli. Aceasta schimbare am facut-o cand am simtit ca trebuie facuta, nu consideram ca a fost prea devreme sau prea tarziu”, a spus oficialul dinamovist.

”Nu pot sa spun ca am avut un cuvant decisiv in aducerea lui Contra. Suntem o echipa care analizam si luam decizii cu totii impreuna, eu, Danciulescu, domnul Negoita si ceilallti care mai sunt.

In momentul de fata echipa trece printr-o perioada nefasta si trebuie sa facem neaparat noua puncte care sa ne asigure locul in play-off si nici asa nu suntem siguri.

Au fost cativa antrenori, printre care si Claudiu Niculescu, dar analizand bine cu totii am considerat ca antrenorul potrivit este Cosmin Contra. Eu, cu domnul Negoita, cu Danciulescu am decis”, a conchis Adrian Mutu.