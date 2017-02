Victorie pentru Romania in Rugby Europe Championship!

Dupa ce a fost invinsa de Germania, in prima partida a acestui an in Rugby Europe Championship, Romania a reusit sa invinga sambata, reprezentativa similara a Spaniei, cu scorul de 13-3, pe Stadionul Arcul de Triumf.



Echipa Romaniei a fost compusa din:

1. Mihaita Lazar (Castres), 2. Otar Turashvili (Colomiers), 3. Andrei Ursache (Carcassonne), 4. Valentin Poparlan (Timisoara Saracens), 5. Johannes Van Heerden (stiinta Baia Mare), 6. Viorel Lucaci (Steaua Bucuresti), 7. Vlad Nistor (Albi), 8. Dorin Lazar (Timisoara Saracens), 9. Florin Surugiu (Steaua Bucuresti), 10. Samoa Luke (stiinta Baia Mare), 11. Stephen Shennan (Timisoara Saracens), 12. Florin Vlaicu (Steaua Bucuresti), 13. Jack Umaga (Timisoara Saracens), 14. Ionut Dumitru (Steaua Bucuresti), 15. Catalin Fercu (Timisoara Saracens). Rezerve au fost: 16. Eugen Capatana (Timisoara Saracens), 17. Constantin Pristavita (stiinta Baia Mare), 18. Alexandru tarus (Beziers), 19. Ionut Muresan (Timisoara Saracens), 20. Andrei Gorcioaia (Massy), 21. Valentin Calafeteanu (CSM Olimpia), 22. Madalin Lemnaru (Timisoara Saracens), 23. Jody Rose (Timisoara Saracens).

Urmatoarea partida a „stejarilor” se va disputa pe 4 martie, in deplasare, cu Rusia.