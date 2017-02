Poloistii oradeni, in finala Eurocup!

CSM Digi Oradea a obtinut o calificare dramatica in ultimul act al Eurocup la polo, dupa ce a reusit sa treaca in semifinale de SM Verona cu 9-6, in urma executarii loviturilor de departajare de la 5 metri. Elevii lui Kalman Kadar si Gheorghe Dunca ajung astfel, dupa 36 de ani, intr-o finala europeana.



Invinsi la o diferenta de doua goluri, 10-12, in meciul disputat luna trecuta la Busto Arsizio, vicecampionii Romaniei erau obligati sa castige partida retur pentru a ajunge in finala. Au castigat la incheierea timpului regulamentar cu 5-3 (0-1, 2-0, 0-2, 3-0) dar, conform regulamentului, s-a trecut la executarea loviturilor de la 5 metri. Negrean, Gheorghe, Georgescu si Radjen au marcat, iar Asanovic a ratat. Cum oaspetii au transformat doar trei aruncari, victoria a revenit echipei noastre.

Ce va intalni intr-o dubla mansa pe Ferencvaros Budapesta, care a eliminat-o pe Jadran Herceg Novi din Muntenegru. Meciurile vor avea loc pe 22 martie si 5 aprilie.