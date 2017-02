Nadia Comaneci a vorbit despre Campionatul European de gimnastica organizat la Cluj, marturisind care sunt sansele Romaniei.

„La individual cu Larisa avem cele mai mari sanse, probabil la sol si la barna cu Larisa si probabil la barna cu Catalina daca isi face exercitiul pregatit. in rest tot ce vine in plus este un bonus.

Voi fi prezenta, am adus si aceasta cupa, care a pornit din Romania. Am stiut povestea acestei cupe cand aveam 13 ani si jumatate, mi-au spus ca a fost facuta in Romania si ca daca o gimnasta va castiga de trei ori consecutiv aceasta cupa o va primi definitiv.

Si ma bucur ca aceasta cupa a revenit acasa si a fost castigata de mine. Pentru mine succesul acesta este chiar mai mare decat succesul de la olimpiada pentru ca este dificil sa ramai in top timp de sase ani, stiu ca Ludmilla Turisceva a castigat in 71-73 si in 75 la Skien cand dorea sa o ia definitiv am luat-o eu.

Ca sa concurezi intr-o forma absolut perfecta si sa nu te doara ceva nu stiu daca exista. si la olimpiada, in 1976, am avut o entorsa la glezna si a trebuit sa scot dublu saltul la sol si am facut alta linie. Deci marii campioni se acomodeaza cu ce are la momentul respectiv”, a declarat Nadia Comaneci, potrivit Dolce Sport.