Marius Sumudica a povestit, in stilul caracteristic, ce au vazut belgienii de la Genk cand au sosit la Giurgiu. Tehnicianul a mai marturisit cu regret ca in anul precedent echipa era mult mai unita decat acum, iar lipsa jucatorilor transferati se simte.

„Am auzit la un post de radio ca in nu stiu ce etapa, cumulul de spectatori a fost de 3 mii. Pe toate stadioanele! Sub ce venea pe Giulesti si la un meci cu Industria Sarmei Desertul Gobi. Nu mai sunt oameni care baga bani in fotbal. De-asta am spus de Gigi Becali. Se pierde un om care baga bani in fotbal si face transferuri. L-am pierdut pe Copos. Era un Iancu, un Porumboiu. Nu e treaba mea cum au facut ei banii, eu doar spun ca bagau bani in fotbal.

Domnul Niculae a construit un stadion la Giurgiu. Se mirau si aia de la Genk ca pe dreapta scria ‘Vand porci, gogosari, muraturi’. Faceau poze si se mirau. Au vazut si targul de la Calugareni, tragea unul de o martoaga sa o bage acolo… si cand au ajuns aici, au vazut un stadion de cinci stele. Cum se poate in catunul asta, ziceau.

Noi n-am putut sa umplem stadionul cu Genk, se poate asa ceva? E tragic. Dar omul mai bine isi ia o bere, se uita la TV, ii mai cade capul pe nevasta-sa, mai ia doua dusci si se uita cum a mai ratat Budescu… Iese mai castigat decat sa ia bilet la meci. Asta e tara in care traim.

In Germania m-am uitat sa-l vad pe Sburlea, cand juca in divizia C, ca am vrut sa-l iau. 30 de mii de spectatori! Nu-mi venea sa cred.

Anul trecut, cand am luat campionatul, eram foarte uniti. Cred ca daca le spuneam sa puna pieptul in fata gloantelor, toti faceau asta. Acum cred ca se pun cativa doar.

Daca ramaneau Alibec, Boldrin, De Amorim luam campionatul 3 ani la rand. Defilam. Sa fi ramas si Valerica Gaman, Queiros…”, a declarat Marius Sumudica, potrivit Dolce Sport.