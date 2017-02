LIVE TEXT / Craiova se poate apropia la cinci puncte de liderul Viitorul, daca trece de Steaua! Meciul Craiova – Steaua se va juca de la ora 20:00

Steaua se deplaseaza la Severin in etapa cu numarul 24, pentru meciul cu CS U Craiova, in incercarea de a se mentine pe locul 2 in clasamentul Ligii I. Partida va fi transmisa LIVE TEXT pe www.SPTFM.ro.

In meciul din tur, Steaua a invins pe teren propriu cu scorul de 2-1, prin reusitele lui De Amorim si Boldrin, in timp ce unicul gol al Craiovei a fost marcat de catre Vatajelu, jucator transferat la Sparta Praga.

Formatia ros-albastra se afla pe locul al doilea in clasamentul Ligii I, cu 42 de puncte, in timp ce Craiova este situata cu o pozitie mai jos, avand 40 de puncte.

Daca Steaua reuseste sa castige aceasta partida, se va mentine pe locul 2, apropiindu-se la trei puncte de liderul Viitorul. De cealalata parte, daca elevii lui Multescu reusesc sa o incurce pe Steaua, vor urca pe locul 2 si se vor apropia la cinci puncte de prima clasata.

Partida se va disputa la Severin, incepand cu ora 20:00.

Echipele probabile:

CS U Craiova: Calancea – Dimitrov, Kelic, Popov, Briceag – Mateiu, Zlatinski – Nuno Rocha, Baluta, Bancu – Ivan

Steaua: Nita – Balasa Tamas, Moke, Momcilovic – Popescu, Muniru – Jakolis, Achim, De Amorim – Alibec.