Ilie Stan ar putea fi demis! Ce a spus Batfoi despre ratarea incredibila din meciul cu CFR

ASA Targu Mures a pierdut partida de pe terenul celor de la CFR Cluj, cu scorul de 2-0 si deja se vehiculeaza demiterea antrenorului Ilie Stan.

„Daca asa se vorbeste, asa o fi. Eu nu stiu nimic despre o demitere. Dar ma intreb care e motivul? Am luat cumva echipa de pe locul 7? Am jucatori de cateva sute de mii de euro? O sa vedem ce se va intampla. Ati vazut Batfoi ce ocazie a ratat. Cu siguranta va fi ratarea campionatului. E foarte greu, n-am dubluri pe posturi. Sper ca unii jucatori sa se trezeasca si sa-si dea seama ca este alt nivel la Liga I”, a declarat Ilie Stan

Marius Batfoi, fotbalistul transferat de la Balotesti, a oferit ratarea anului in Liga I, dupa ce a trimis balonul in plasa laterala, chiar din fata portii. Acesta se simte vinovat dupa ce a ratat la scorul de 0-0, cand soarta meciului putea fi alta.

„Imi pare rau, le cer scuze colegilor, suporterilor, le cer scuze tuturor. Am preluat bine mingea, am crezut ca sunt in offside si nu m-am concentrat. Dintr-o ocazie atat de mare s-a intors jocul si ne-au batut. Este foarte greu, credeți-ma. Am intrat in vestiar si toata lumea era cu capul plecat. Este vina mea ca nu am marcat. Sper ca in meciul urmator sa demonstrez ce pot”, a declarat Marius Batfoi.

Banel Nicolita a marturisit si el ca meciul a stat in ocazia lui Batfoi. Fostul jucator de la Saint Etienne este de parere ca daca intra mingea in poarta meciul ar fi fost cu totul altul.

„Sper ca in meciurile urmatoare sa ne revenim si sa scoatem punct sau puncte. Nu e usor nici pentru noi, incercam sa ne pregatim mai bine. Vom vedea la urmatorul meci cu FC Voluntari ce se va intampla. Daca nu vom castiga, vom avea mari probleme. Jucam in sfarsit pe stadionul nostru, sper ca suporterii sa vina alaturi de noi si sa castigam. Cred ca meciul s-a decis la ocazia lui Batfoi, daca marca acolo, altfel stateau lucrurile”, a spus Banel Nicolita, potrivit Dolce Sport.