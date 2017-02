Gaz Metan Medias a pierdut partida din etapa cu numarul 24 a Ligii I, in fata ilfovenilor de la Voluntari, cu scorul de 1-0. Cristi Pustai, antrenorul mediesenilor, a marturisit ca este o premiera pentru echipa sa piarda doua meciuri consecutiv, iar despre Eric a spus ca acesta va reveni la echipa atunci cand va ajunge la o greutate optima.

„Am ajuns la al cincilea meci in care nu reusim sa dam gol. La inceput ni se parea greu sa ajungem in play-off, dar suntem aproape de mal. Important acum e sa ne revenim, sa fim mai puternici. E prima data in acest campionat cand am pierdut doua meciuri consecutive.

Am considerat ca Eric trebuie sa se pregateasca separat, sa ajunga la greutatea optima. Poate ca saptamana viitoare va reveni la echipa. Echipa are nevoie de el, dar si el de echipa. Trebuie sa depuna mai mult efort. Daca isi revine, bine, daca nu, probabil va merge la alta echipa si la alt antrenor”, a declarat Cristi Pustai.

Ciprian Petre a vorbit si el despre situatia lui Eric, marturisind ca trebuie sa arate mai multa implicare in cadrul echipei si sa se comporte ca un profesionist.

„Gaz Metan e o echipa nou-promovata, cu jucatori care joaca pentru prima data in Liga I. Dar am avut evolutii foarte bune in acest sezon. Eric e un jucator care poate evolua la orice echipa din Romania. Toti avem unele probleme. El trebuie sa dea dovada de ceva mai mult profesionalism. Eu m-am multumit si cu 3 puncte din cele doua meciuri ramase”, a declarat Ciprian Petre, potrivit Dolce Sport.