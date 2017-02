Marcel Coras a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre situatia fotbalului romanesc, fiind dezamagit de nivelul acestuia.

„Ar trebui sa construim vreo 20 de academii ca a lui Hagi, dupa parerea mea. Ar trebui sa existe o lege a sportului care sa atraga investitorii.

Urmaresc Liga I, meciurile echipei nationale, fotbalul international si meciurile echipelor romanesti in cupele europene, dar sunt mahnit de nivelul fotbalului romanesc.

Academia lui Hagi este investitie facuta cu cap, in care s-au investit atat bani cat si suflet, nu are cum sa nu dea roade in timp.

Atletico Arad este foarte bine organizat, organizare care se vede si la nivelul formatiei de Liga a II-a, UTA Batrana Doamna.

Dennis Man a plecat la Steaua si a acceptat ideea riscului de a nu juca, dar sunt sigur ca Reghecampf ii va da si lui sansa sa joace.

Echipele atrag suporterii prin prisma valorii jucatorilor, prin prisma numelui. Meciul dintre Craiova si Steaua va fi unul echilibrat, sigur ca Stelei nu i-ar conveni sa coboare pe locul 3.„, a declarat Marcel Coras, in cadrul emisiunii Fotbal la matineu.