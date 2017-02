Ilie Lemnaru, presedintele formatiei desfiintate Unirea Slobozia, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre situatia actuala din cadrul sportului din localitate.

„Valoarea jucatorilor tineri este una destul de buna, pentru ca printre ei avem jucatori cu experienta care au jucat in Liga a II-a. Cu rabdare, vom reusi sa facem aceeasi echipa pe care am avut-o in Liga a II-a.

Legea a fost schimbata in 2015 si pe multi nu i-a interesat. Pe baza unui contract, autoritatile locale pot plati orice cheltuiala din cadrul clubului.”, a declarat Ilie Lemnaru, in cadrul emisiunii Fotbal la matineu.

„Legea sportului spune ca autoritatile locale pot incheia contracte in vederea dezvoltarii sportului. Din aceste fonduri pot fi achitate inclusiv salarii.”, a declarat Aurelia Ciuperca, avocat Unirea Slobozia.