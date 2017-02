Decabal Codru Gradinariu, managerul formatiei UTA Batrana Doamna, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre situatia din cadrul clubului, dar si despre pregatirea efectuata in aceasta pauza competitionala.

„Am incercat sa intarim putin lotul, pentru ca intotdeauna exista loc de mai bine. Am adus trei jucatori si mai sunt inca discutii cu un jucator strain pentru a completa lotul cu un atacant, dar eu zic ca am adus oameni polivalenti.

Prestatia jucatorilor ne linisteste, dar trebuie sa avem si un al treilea atacant de nivelul celorlalti.

Stadionul trebuie omologat pentru Liga I, iar acest lucru necesita modernizarea lui, asa ca noi trebuie sa jucam pe stadionul din Siria, care este omologat pentru Liga a II-a.

Am facut in premiera un cantonament in Spania, care a fost foarte reusit.

Toate echipele se confrunta cu probleme de infrastructura. Noi facem deplasarea cu avionul la Bucuresti, vom ramane acolo si vom face pregatirea la Mogosoaia, dupa care vom pleca la Braila.

Vom pune la dispozitie autocare pentru suporteri, care vor pleca din Arad, in ziua meciurilor de acasa, care se vor disputa la 20-30 de kilometri, in Siria. Vom asigura transportul spectatorilor pentru a urmari meciurile echipei pe care o iubesc. „, a declarat Decebal Gradinariu, in cadrul emisiunii Fotbal la matineu.