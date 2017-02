Alin Panzaru, antrenorul formatiei Dacia Unirea Braila, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre situatia din cadrul clubului, dupa amicalul disputat sambata, impotriva formatiei Dunarea Calarasi.

„Am repetat scorul din campionat, scor 2-1. Noi am vrut sa jucam pe suprafata pe care jucam si in campionat, dar nu am avut unde, asa ca am jucat la Galati, pe sintentic.

UTA e singura echipa cu un obiectiv indraznet, sunt pe pozitie promovabila. E o echipa cu un buget pe masura. Mi-e greu sa cred ca in conditiile unui teren rau vom fi departe de ei.

Momentan, avem doar doua luni restante. Am avut perioade si mai grele. Din pacate, cat o sa traim din bani publici, cam astea vor fi discutiile. Din privat nu prea se inghesuie nimeni.”, a declarat Alin Panzaru, in cadrul emisiunii Fotbal la matineu.