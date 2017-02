Formatia lui Dorin Rotariu a invins cu scorul de 2-1, iar romanul a fost titular in a treia sa partida in tricoul echipei belgiene, fiind inlocuit in minutul 79 de catre Rafaelov.

Brugge a fost condusa din minutul 16, dupa ce Ganvoula a deschis scorul, dar Vanaken a reusit dubla in repriza secunda, in minutele 72 si 83.

Astfel, Brugge a obtinut cele trei puncte si isi pastreaza pozitia de lider in clasamentul primei ligi belgiene.

Westerlo: Langendonck – Miletic, Christensen, Heylen, Daems – Annys (Apau 77), Hyland, Rommens – De Ceulaer (Buyens 65), Ganvoula, Acolatse

Antrenor: Jacky Mathijssen.

Club Brugge: Butelle – Engles, Simons, Denswil – Cools, Vormer, Claudemir, Izquierdo – Rotariu (Rafaelov 79), Vossen (Diaby 62), Vanaken

Antrenor: Michel Preud’homme.