Felix Grigore, managerul departamentului de competitii al FRF, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre adunarea presedintilor de cluburi din Liga a II-a, de la Cheile Gradistei.

„Am avut mai multe puncte pe ordinea de zi. Am avut o intalnire cu presedintii echipelor din Liga a II-a si am discutat chestiuni legate de comunicarea cu care o avem cu aceste echipe, ce proiecte are FRF in legatura cu Liga a II-a, s-au discutat si drepturile de televizare.

Eu cred ca avem idei bune si suntem pe un drum.

Au lipsit doar cativa presedinti. Valcea si Tarlungeni nu au fost prezente. Cele doua cluburi nu au trimis inca hartii oficiale ca nu vor participa in a doua parte a campionatului. O eventuala schimbare a sistemului competitional nu este posibila. Vorbim de o astfel de schimbare de la inceputul sezonului urmator, dar nu se va face o schimbare.

Presedintii au plecat in gand cu ceea ce noi le-am prezentat si asteptam un feedback de la ei, astfel incat, sa luam cele mai bune decizii. A fost o intalnire interactiva, fiecare si-a spus opiniile pe prezentarile noastre.

Drepturile de televizare sunt deja stabilite si impartite, nu era neaparat de discutat despre impartirea banilor.”, a declarat Felix Grigore, in cadrul emisiunii Fotbal la matineu.

