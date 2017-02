Razvan Marin, tanarul jucator plecat de la Viitorul la Standard Liege, a vorbit despre posibilitatile clubului belgian, care sunt peste cele din Romania. Desi, spune el, nu i-a lipsit nimic la Viitorul, a ajuns la Standard unde are mai mult decat cele necesare.

„M-am acomodat foarte bine, colegii m-au primit cum trebuie si sper sa joc si eu cat mai mult si sa ma impun aici. Este cu totul altceva aici decat in Romania. La Academie aveam tot ce ne trebuia, dar aici am gasit si mai multe lucruri. Probabil asta face diferenta. Acum, totul depinde numai de noi (nr. jucatorii plecati de la Viitorul in strainatate). Domnul Hagi ne-a ajutat cat a putut si depinde de fiecare de noi in parte. Am debutat la doua zile dupa transfer, am jucat apoi titular. Cred ca, usor, usor, va fi din ce in ce mai bine pentru mine. Sper sa vina si golul cat mai repede.

Urmaresc in continuare meciurile Viitorului. Chiar am urmarit meciul contra celor de la Pandurii. Mi-a placut cum au jucat in prima repriza. Florinel Coman demonstreaza ca e un jucator foarte bun, talentat si merita sa ajunga undeva departe. Daca munceste in continuare si va fi serios, sunt sigur ca va reusi” a declarat Razvan Marin, potrivit Digi Sport.