Ovidiu Hategan, la seminarul ”centralilor” nominalizati pe lista pentru CM 2018!

Arbitrul Ovidiu Hategan se afla pe lista arbitrilor care ar putea oficia meciuri la Campionatul Mondial din 2018, din Rusia, acesta fiind invitat de Comisia de arbitri a FIFA sa participe la un nou seminar, informeaza site-ul oficial al FRF.



Workshop-ul va avea loc in perioada 3-7 aprilie 2017, la Coverciano, in Italia, iar programul seminarului va cuprinde sedinte de pregatire practica, sesiuni de pregatire teoretica si testarea cunostintelor in urma vizionarii diferitelor situatii de joc.

Ovidiu Hategan a oficiat meciuri la Campionatul European din 2016, conducand o brigada in care s-au mai regasit asistentii Octavian sovre si Sebastian Gheorghe, al patrulea oficial Radu Ghinguleac si arbitrii aditionali Alexandru Tudor si Sebastian Coltescu. La turneul final din Franta, ”centralul” aradean a condus doua partide din faza grupelor, Polonia – Irlanda de Nord 1-0 si Italia – Irlanda 0-1.

El a fost prezent si la Jocurile Olimpice de la Rio, unde a arbitrat semifinala dintre Brazilia si Honduras.

Hategan a fost inclus in „lotul largit” pentru Cupa Mondiala din 2018 vara trecuta.