Gheorghe Hagi a vorbit despre evolutia lui Constantin Budescu, dupa egalul din Europa League, scor 2-2 cu Genk, marturisind ca fotbalistul Astrei este un adevarat numar 10.

”Budescu este unul dintre adevaratii jucatori cu numarul 10, pe care orice antrenor ar trebui sa-l caute, pe care orice echipa ar trebui sa-l aiba, pentru ca sunt jucatori care rup schema. Fac lucruri pe care tu nu poti sa le gandesti ca antrenor.

Ai nevoie de el in ultimii 30 de metri, sa faca diferenta. Ei sunt jucatorii buni, jucatorii publicului. La mine as juca cu 4-5, as cauta lucrul asta. Cu 3-4 am jucat, dar vreau mai mult. Adica toti cei din fata sa aiba apucaturi de numar 10. Sa fie imprevizibili.

Modul de a antrena, stilul de joc, sunt chestiuni care conteaza. Anul trecut erau Tase (n.r. Florin Tanase), Cernat, Ianis, deci am avut mereu. E nevoie de timp pentru a creste”, a declarat Gheorghe Hagi, potrivit Digi Sport.