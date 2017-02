Expozitie cu o parte din simbolurile echipei Otelul Galati, in acest weekend. Licitatia va avea loc la mijlocul saptamanii viitoare

O expozitie inedita cuprinzand o parte din simbolurile gloriei de altadata a echipei de fotbal Otelul, piese pe care Casa de Licitatii Artmark le scoate la o licitatie publica, poate fi vizitata de vineri pana duminica, la Hotelul Galati, informeaza AGERPRES.



Licitatia va avea loc pe 23 februarie, la 19,30, la sediul Artmark (Palatul Cesianu-Racovita, Bucuresti). Conform unei decizii a Adunarii creditorilor FC Otelul, Casa de Licitatii Artmark pune in vanzare obiectele ce au definit istoria sportiva a clubului galatean.

„In total, licitatia are 87 de piese scoase la vanzare. Unele piese cumuleaza, la randul lor, mai multe, iar majoritatea lor are ca pret de pornire sub 100 euro. Vedetele licitatiei, palmaresul si marca pleaca de la 9.000 de euro impreuna. Noi am fost solicitati de lichidatorul Clubului Otelul, aflat in faliment, sa ajutam la punerea in valoare a unor obiecte care nu se supun regulilor insolventei obisnuite si nu pot fi evaluate si, nevandandu-se pana acum, nu exista o practica a evaluarii si valorificarii acestor obiecte. Noi, fiind o casa de licitatii dezvoltata pe piata de arta si atingand si sectorul obiectelor cu valoare memorialistica, am fost contactati incercand sa facem ce stim mai bine, sa punem in valoare piese pe care un club de fotbal sau colectionar ar trebuie sa le aiba, astfel incat istoria de peste 50 de ani a unui club de fotbal sa nu moara„, a spus Cristian Gavrila, sef divizie evaluare la Artmark.

„Este o licitatie in premiera nationala si, din cate stim noi si o premiera europeana. Este un eveniment care are o incarcatura emotionala, caci am remarcat din partea celor interesati de acest eveniment, emotii amestecate, nostalgie, amintiri si din pacate multa nemultumire. Noi insine avem regretul ca se intampla asa ceva cu o echipa de top care a ajuns in aceasta situatie. Ce putem face este sa oferim un sprijin… E adevarat, nu este foarte simplu sa digeri un astfel de eveniment, dar daca licitatia va avea succes si daca echipa locala Suporter Club poate prelua marca echipei, iata sansa de renastere a unui simbol„, a spus si Valeriu Sangeorzan, director de marketing, comunicare si PR la Artmark.

Printre obiectele scoase la licitatie, cel mai scump pachet este palmaresul FC Otelul, cuprinzand nu mai putin de 80 de trofee, inclusiv Supercupa Romaniei 2011 si campionatul national Liga I 2010-2011 — pret de pornire 9.000 de euro. Sunt insa si alte obiecte scoase la licitatie: tricouri purtate de jucatori (Daniel Popescu, Liviu Bajenaru, Sergiu Costin sau Cornel Rapa) in meciurile din Champions League — preturi de pornire, minimum 50 de euro, 200 de piese de echipament sportiv, gen geanta sport continand opt echipamente formate din sort si tricou de joc, purtate in Liga I 2010 de Gabriel Giurgiu, Cornel Rapa, Cristian Sirghi, Skubic, Gabriel Paraschiv, Silviu Ilie, Adrian Salagean si Catalin Iorga — pret 175 euro, istoria FC Otelul Galati in imagini, colectia oficiala de fotografii si afise a clubului, 106 piese (loturile componente detaliate pe www.artmark.ro) — pret 3.500 de euro, si chiar si caricaturile a zece personalitati sportive — pret 1.000 de euro, ori fulare pentru suporteri, fanioane etc.

AGERPRES