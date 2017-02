Lita Dumitru a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre evolutia Astrei in Europa League, dar si despre situatia de la Dinamo, privind demiterea lui Ioan Andone.

„Rezultatele Astrei sunt deja surprize in ceea ce priveste participarea in cupele europene. Li se datoreaza lor aceste rezultate. Sumudica a demonstrat ca i-a tinut in mana.

In ceea ce priveste rezultatul de ieri, sunt putin cam sceptic pentru ca le-au lipsit 4 jucatori si au o echipa senzationala cei de la Genk. Daca in Romania sansele au fost 50-50, in partea cealalta lucrurile stau altfel.

E diferenta de gandire si ce a facut Astra e o exceptie si toata lumea ii lauda ca au reusit pe fondul unui campionat modest sa se califice mai departe.

Astra nu e departe de colaps, pentru ca nu investesc in tineri. Asteapta bani de la UEFA si din transferuri, iar banii astia ii folosesc pentru a surpravietui, dar nu vor fi la infinit pentru ca nu vor mai avea ce sa vanda.

Eu cred ca atunci cand l-au angajat pe Ando i-au propus ca obiectiv sa prinda play-off-ul, dar cred ca intelegerea a fost si alta. Nu cred ca l-ar fi dat afara daca nu s-ar fi inteles in doua sensuri. Contra este unul dintre cei mai buni antrenori din generatia tanara si cred ca se va realiza daca isi va indeplini obiectivele la Dinamo. Eu cred ca are experienta necesara sa ii faca pe cei de la Dinamo sa joace un fotbal foarte bun. Eu am mai multa incredere in generatia tanara.”, a declarat Lita Dumitru, in cadrul emisiunii Executii in direct.