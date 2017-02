Emil Sandoi a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre evolutiile Craiovei, dar si despre meciul cu Steaua din etapa cu numarul 24 a Ligii I, care se va disputa sambata, de la ora 20:00.

„Lumea este conectata in Craiova la domeniul fotbalistic, iar un meci cu Steaua sau Dinamo este asteptat cu nerabdare de toata lumea, inclusiv de noi, oamenii implicati in acest fenomen.

Craiova are un lot, ca valoare, peste Botosani. Pe un teren mai putin bun, plusul acela de valoare se anuleaza. Craiova este dezavantajata cand conditiile meteo sau ale terenului nu sunt bune. Din punctul asta de vedere, eu nu iau etalon jocul de la Botosani. Cand am vazut conditiile, m-am gandit ca numai printr-un miracol Craiova poate scoate un rezultat bun.

Chiar daca Craiova a inceput cu o infrangere, eu nu iau in calcul acest joc. Privind meciul cu Steaua, Craiova are un plus de unitate si omogenitate.

Cred ca va fi un joc interesant, cu doua echipe care isi propun sa joace fotbal si mi-as dori, bineinteles, ca Universitatea sa castige.”, a declarat Emil Sandoi, in cadrul emisiunii Executii in direct.