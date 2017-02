Cristi Sapunaru a vorbit dupa partida din Europa League, incheiata la egalitate, scor 2-2, importiva echipei belgiene Genk si a declarat ca va fi un meci greu in retur, dar Astra nu are nimic de pierdut, isi joaca sansa.

„Consider ca vom avea un meci greu acolo si vor porni cu prima sansa. Nu vreau sa critic arbitrajul pentru ca nu imi sta in caracter, dar trebuia sa primim un penalty la acea faza cu Budescu, iar golul cred ca a fost din offside. Rezultatul era altul daca era 1-0 pentru noi. La 1-1 am avut acele ocazii unde puteam sa ne despindem si puteam sa inchidem jocul atunci. Oricum, imi felicit colegii si stafful tehnic ca ne-au pregatit bine pentru acest meci cu toate ca a fost foarte greu.

Tinand cont ca ne-am antrenat 8 zile pe teren sintetic si am avut un singur meci oficial pana acum si sunt in ritm de campionat, s-a vazut un pic diferenta. Echipa buna e echipa care paseaza si echipa care ne-a pus destule probleme. Va fi un retur de foc, speram sa ne calificam. Acum, trebuie sa ne concentram pe camionat si pe intrarea in playoff.

Vom merge sa ne jucam sansa v-am spus, dar ei pronesc cu prima sansa. Au marcat doua goluri in deplasare, va fi greu sa castigam acolo, dar nimic nu este imposibil. Am castigat la West Ham, la Plzen la Austraia Viena, cred ca jucam un pic mai bine in deplasare si ar trebuie sa se intrebe si ei de ce. Speram sa facem un meci bun si sa ne calificam pentru tara, pentru noi, pentru familiile noastre”, a declarat Cristi Sapunaru, potrivit Dolce Sport.