Anderlecht a castigat cu scorul de 2-0, meciul din Europa League, impotriva formatiei lui Mircea Lucescu, Zenit Sankt Petersburg, dar Alexandru Chipciu nu a fost titular, ci a intrat in joc in minutul 60. Acesta a vorbit despre partida disputata, dar a facut si o comparatie intre Belgia si Romania.



„Am inceput foarte bine, am castigat impotriva unei echipe foarte puternice, am luat o optiune serioasa la calificare, dar stim ca ne asteapta un meci foarte greu in Rusia. Noi ne dorim sa iesim campioni, sa jucam in Liga Campionilor, iar acum, dupa acest rezultat, si Europa League a devenit un obiectiv pentru noi.

Stanciu isi face treaba foarte bine de fiecare data, marcheaza, da pase de gol. Este o presiune artificiala pentru el din cauza sumei de transfer care s-a platit pe el, dar el joaca foarte bine. Amandoi ne facem treaba si ne bucuram ca lumea are incredere in noi.

Si aici este la fel ca in Romania. Cand joci un meci bine esti laudat, iar cand faci un meci slab esti criticat. Stanciu este un baiat cu bun simt si nu cred ca se gandeste sa dea vreo palma cuiva prin evolutiile lui. El doar isi face treaba.

N-am apucat din pacate sa vorbesc cu domnul Lucescu. Pentru noi a fost o intalnire fericita, ne bucuram ca ne intalnim cu alti romani in meciurile europene. In aceasta seara ne-am intalnit cu cel mai mare antrenor roman” , a declarat Alexandru Chipciu, potrivit Dolce Sport.