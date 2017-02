3 arbitri romani la Campionatul European din Olanda!

UEFA a anuntat lista arbitrilor selectati pentru a conduce partide la Campionatul European de fotbal feminin ce se va desfasura in aceasta vara in Olanda.



Pe lista se regasesc si trei reprezentante ale arbitrajului romanesc: ”centralul” Teodora Albon impreuna cu asistentii Petruta Iugulescu si Mihaela Tepusa.

Teodora Albon se afla la a doua participare la Campionatul European, dupa cea din Suedia 2013.

”Acolo am arbitrat doar in faza grupelor, apoi am plecat acasa. Va fi o revansa personala pentru mine daca voi arbitra in fazele superioare”, spune arbitrul in varsta de 39 de ani. ”Este o mare bucurie pentru mine, mai ales ca voi fi prezenta alaturi de colegele mele, si sper sa ne descurcam bine. Ar fi fost incredibil sa merg la Euro impreuna cu echipa Romaniei, fetele au fost aproape de o performanta unica, dar sunt sigura ca experienta de la baraj le va intari si vor munci si mai mult sa ajunga la turneul final”, a spus „Teo”, conform frf.ro.

La Campionatul European de fotbal feminin, 16 iulie – 6 august, vor participa in premiera 16 reprezentative. Toti arbitrii delegati de UEFA la turneul final vor participa, in perioada 15-17 mai, la un worskshop ce va avea loc in tara Lalelelor.