Antrenorul campioanei Astrea, Marius Sumudica, a vorbit despre remiza inregistrata cu Genk, 2-2, in prima mansa a 16-imilor Europa League.



„A fost un rezultat injust. In primul rand, cred ca am avut penalti, iar la golul lor am inteles ca a fost o pozitie suspecta de ofsaid. Am intalnit o echipa cu un ritm de joc mai bun, mai agresivi, dar cred ca jocul de duminica ne va ajuta si vom arata altfel la Genk. E dificil sa ne calificam, intalnim o echipa cu calitate. Imi felicit jucatorii pentru ca au revenit de doua ori„, a spus Sumudica la Sportro.

Totodata, Sumudica a dezvaluit ce a discutat cu arbitrul partidei la pauza meciului.

„I-am zis norvegianului ‘Nu se poate, respecta-ma ca sunt o echipa mica, muncesc si eu!’ Mi-a zis ca si el crede ca a gresit, dar nu se poate sa gresesti acolo, a fost penalty clar„, a completat Sumudica.