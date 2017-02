UPDATE / Noul antrenor al lui Dinamo a oferit o declaratie si pentru Dolce Sport: „Au fost niste discutii de ieri de cand am ajuns si pana acum dupa amiaza. Am semnat contractul mai devreme, iar de maine Incepem oficial treaba. Am semnat pana In vara, n-am vrut sa ne legam unii de altii pentru foarte mult timp. Asteptam mai intai sa vedem cum merg lucrurile, iar din vara vom vedea ce va fi pe viitor.

Nu am o misiune usoara, dar nu cred ca m-am bagat vreodata Intr-o misiune usoara. Eu am mare Incredere in mine, am incredere in echipa si sper ca impreuna sa obtinem rezultate. Cel mai important meci este luni, este o adevarata finala.

Am vorbit cu jucatorii, am incercat sa le dau incredere, pentru ca vin dupa doua rezultate negative. Le-am spus ca sunt jucatori buni, dar e nevoie de mai multa implicare in joc, mai multa agresivitate, mai multa ambitie, iar cu toate acestea lucrurile vor intra in normal. Eu voi incerca sa castig toate meciurile si sa revenim la forma de la inceputul sezonului, cand era nea Ando, adica sa castigam meci de meci.

A fost un vis pentru mine sa antrenez Dinamo. E clar acest lucru. Am jucat la Dinamo, au fost momente frumoase si clar ca imi doream sa antrenez echipa. Acum este un moment delicat la echipa, au fost discutii dificile, dar Imi doresc sa ajut Dinamo sa treaca peste acest moment greu. Imi doresc sa ajungem In play-off, dar nu mi-a impus nimeni niciun obiectiv. Antrenorul isi stabileste obiectivul”.

Cosmin Contra a semnat, joi, un contract pana in vara cu formatia Dinamo, iar Jeri Gane va fi „secund”. Contra il inlocuieste astfel pe Ioan Andone, care si-a dat demisia la inceputul acestei saptamani.

Noul antrenor din „Stefan cel Mare” a oferit o prima declaratie din noua postura, la Digi Sport: „Mi-am dorit sa vad daca pot sa fac lucruri bune la Dinamo, iar apoi din vara ne vom aseza si vom vorbi despre ce se va intampla. Anul urmator imi doresc mai mult decat anul asta si cerintele vor fi mai mari din partea mea, sa vedem daca ne mai punem de acord„.

Contra a luat deja o prima decizie la Dinamo si a hotarat ca meciul de luni cu FC Botosani sa aiba loc pe National Arena, in speranta ca la primul sau meci pe banca tehnica vor veni cat mai multi suporteri.

