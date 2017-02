Meci de minifotbal castigat de campionii olimpici ai presei romanesti in fata unei selectionate Alexandrion

O delegatie a jurnalistilor romani medaliati in cadrul Olimpiadei Internationale Media din Spania, editia 2016, a efectuat, miercuri, o vizita la fabrica Alexandrion din Pleasa (Ploiesti).



Cu aceasta ocazie, selectionata ziaristilor a disputat o partida demonstrativa de minifotbal, in cocheta sala de sport din Blejoi, in compania echipei Alexandrion Grup. Victoria a revenit jurnalistilor, cu scorul de 8-6.

“A fost o actiune extrem de reusita marca Alexandrion Grup in care s-a imbinat utilul cu placutul si cu pasiunea pentru sport”, a declarat Directorul de marketing sportiv Alexandrion Grup, Valentin Popescu, care a facut parte in calitate de editorialist la Sport Profit din delegatia tricolora a jurnalistilor, ce a participat la editia din 2016 a Olimpiadei Internationale Media din Spania.

Jurnalistii romani au castigat medalii de aur la minifotbal, atletism (Valentin Popescu – director de marketing sportiv Alexandrion Grup) si aruncarea greutatii, prin Dragos Marasoiu (CSJ), de argint la beach volley si tenis de masa (Marius Gherghe – Romania TV) si de bronz la atletism (Dragos Marasoiu).

La inceputul lunii februarie, Fundatia Alexandrion a organizat cea de a doua editie a Galei Trofeelor Alexandrion, un eveniment dedicat performantei in sport.

In cadrul Galei, care a avut loc la hotel Radisson Blu, au fost oferite premii pentru 22 sportivi de renume international, fiind unicul demers privat de acest gen din Romania.

Sportivii premiati au fost:

– Componentele barcii 8+1 a Romaniei la canotaj, care au cucerit bronz la JO 2016