Mark Clattenburg paraseste Premier League pentru un post in cadrul federatiei din Arabia Saudita

Asociatia arbitrilor din Anglia (PGMOL) a anuntat ca Mark Clattenburg va parasi Premier League pentru un post in cadrul Federatiei de Fotbal din Arabia Saudita.



„PGMOL ii doreste succes lui Mark Clattenburg, care se pregateste pentru trecerea la Federatia de Fotbal din Arabia Saudita. Mark este un arbitru talentat, a fost un castig pentru fotbalul englez si speram o inspiratie pentru cei care vor sa devina arbitri. Aceasta este o oportunitate atractiva pentru Mark si arata cat de apreciati sunt arbitrii englezi in fotbalul mondial„, se arata intr-un comunicat al forului.

Clattenburg, in varsta de 41 de ani, ar urma sa il inlocuiasca pe Howard Webb, care a devenit seful comisiei de arbitri din Arabia Saudita in 2015.

The Guardian noteaza ca probabil Mark Clattenburg va pleca in Arabia Saudita inaintea urmatoarei etape a Premier League, programata in perioada 25-27 februarie.

Mark Clattenburg a arbitrat in 2016 atat finala Ligii Campionilor, dintre Real si Ateltico, cat si finala Euro 2016, dintre Franta si Portugalia